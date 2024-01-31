Нічна атака на Україну: є постраждалі та руйнування у кількох областях (фото та відео)

Одна людина потрапила до реанімації

У ніч на 31 січня росіяни атакували Україну 20-ма "шахедами" та трьома балістичними ракетами. Сили оборони України знищили 14 ворожих безпілотників.

"У ніч на 31 січня 2024 року противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" за напрямками: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ, Чауда, та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" з Криму та Воронезької обл – РФ", — повідомили в Telegram-каналі Повітряних Сил України.

Ворожі шахеди були збиті Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України. Їх знищили у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

Харків

Близько 22:40 30 січня росіяни вдарили безпілотниками по житлових кварталах Харкова. У різних районах міста спалахнуло кілька пожеж.

"Горіли дах приватного житлового будинку, гаражі, 2 легкові автомобілі, дах двоповерхової та адміністративної будівлі. Загальна площа всіх пожеж становила близько 100 кв. м. Крім того, пошкоджені поруч розташовані багатоповерхові житлові будинки та торговельний заклад. За попередніми даними, 3 особи отримали травми", – повідомили у ДСНС.

Дніпропетровщина

Крім того, пізно ввечері російські окупанти з артилерії обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Під ударом було одне із сіл Марганецької громади. На щастя, люди не постраждали.

Миколаївщина

Як повідомили у Силах оборони півдня, підрозділами ППО було збито 7 "шахедів": 5 у Миколаївській та 2 у Кіровоградській області. Внаслідок влучення в Баштанському районі Миколаївщини пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства та будівлю магазину. Охоронець торгового павільйону отримав поранення та потрапив до реанімації. Спалахнула пожежа, вогонь охопив 600 кв.м, її вже загасили.

Як повідомляв "Телеграф", за добу 30 січня на фронті сталося 88 бойових зіткнень. Найбільше боїв сталося під Авдіївкою, крім того, ворог посилив тиск на Херсонщині.