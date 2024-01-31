Росіяни активізувалися на Херсонщині та шалено тиснуть під Авдіївкою: що відбувається на фронтах (карта)
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Генштаб змінив шаблонне формулювання щодо ситуації на Херсонщині
Триває 707-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 30 січня на фронті сталося 88 бойових зіткнень. Найбільше боїв сталося під Авдіївкою, крім того, ворог посилив тиск на Херсонщині.
На Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога. Бої точилися біля Синьківки Харківської області, повідомили у Генштабі ЗСУ.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 7 атак окупантів. Це сталося у районах Тернів та Ямполівки Донецької області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили шість атак росіян. Вони атакували у Богданівки та Кліщіївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку минулої доби наші воїни відбили 26 атак у районі Авдіївки. Ще 11 атак відбито біля Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Відбито 16 атак. На Шахтарському та Запорізькому напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Херсонському напрямку Сили оборони утримують позиції та відбивають штурми окупантів. За добу 30 січня росіяни здійснили 15 безуспішних штурмових дій. Варто зазначити, що ворог активізувався на цьому напрямку — для порівняння, за 29 січня він провів там 8 штурмів.
Також примітно, що змінилося шаблонне формулювання Генштабу для цього напрямку. 30 січня, як і багато днів до цього, у зведенні дослівно писалося: "Сили оборони надалі продовжують заходи щодо розширення плацдарму". 31 січня формулювання змінилося і звучить так: "Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ".
Як повідомляв "Телеграф", секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов розповів, що Україна робитиме у разі затримки західної допомоги. Навіть без західного озброєння ми можемо завдати серйозної шкоди ворогові.