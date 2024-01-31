Росіяни активізувалися на Херсонщині та шалено тиснуть під Авдіївкою: що відбувається на фронтах (карта)

Генштаб змінив шаблонне формулювання щодо ситуації на Херсонщині

Триває 707-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 30 січня на фронті сталося 88 бойових зіткнень. Найбільше боїв сталося під Авдіївкою, крім того, ворог посилив тиск на Херсонщині.

На Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога. Бої точилися біля Синьківки Харківської області, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Куп’янський напрямок на карті deepstate

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 7 атак окупантів. Це сталося у районах Тернів та Ямполівки Донецької області.

Лиманський напрямок на карті deepstate

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили шість атак росіян. Вони атакували у Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Авдіївському напрямку минулої доби наші воїни відбили 26 атак у районі Авдіївки. Ще 11 атак відбито біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Авдіївський напрямок на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Відбито 16 атак. На Шахтарському та Запорізькому напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Мар’їнський напрямок на карті deepstate

На Херсонському напрямку Сили оборони утримують позиції та відбивають штурми окупантів. За добу 30 січня росіяни здійснили 15 безуспішних штурмових дій. Варто зазначити, що ворог активізувався на цьому напрямку — для порівняння, за 29 січня він провів там 8 штурмів.

Херсонський напрямок на карті deepstate

Також примітно, що змінилося шаблонне формулювання Генштабу для цього напрямку. 30 січня, як і багато днів до цього, у зведенні дослівно писалося: "Сили оборони надалі продовжують заходи щодо розширення плацдарму". 31 січня формулювання змінилося і звучить так: "Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ".

Як повідомляв "Телеграф", секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов розповів, що Україна робитиме у разі затримки західної допомоги. Навіть без західного озброєння ми можемо завдати серйозної шкоди ворогові.