Россияне активизировались на Херсонщине и безумно давят под Авдеевкой: что происходит на фронтах (карта)

Генштаб изменил шаблонную формулировку по ситуации на Херсонщине

Идет 707-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 30 января на фронте произошло 88 боевых столкновений. Больше всего боев произошло под Авдеевкой, кроме того, враг усилил давление на Херсонском направлении.

На Купянском направлении отражены 5 атак врага. Бои шли возле Синьковки Харьковской области, сообщили в Генштабе ВСУ.

Купянское направление на карте deepstate

На Лиманском направлении украинские воины отразили 7 атак оккупантов. Это произошло в районах Тернов и Ямполевки Донецкой области.

Лиманское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 6 атак россиян. Они атаковали у Богдановки и Клещеевки Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 26 атак в районе Авдеевки. Еще 11 атак отражено возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Отбито 16 атак. На Шахтерском и Запорожском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Марьинское направление на карте deepstate

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают позиции и отражают штурмы оккупантов. За сутки 30 января россияне совершили 15 безуспешных штурмовых действий. Стоит отметить, что враг активизировался на этом направлении — для сравнения, за 29 января он провел там 8 штурмов.

Херсонское направление на карте deepstate

Также примечательно, что изменилась шаблонная формулировка Генштаба для этого направления. 30 января, как и много дней до этого, в сводке дословно писалось: "Силы обороны и дальше продолжают меры по расширению плацдарма" 31 января формулировка изменилась и звучит так: "Силы обороны и дальше продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск".

Как сообщал "Телеграф", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что Украина будет делать в случае задержки западной помощи. Даже без западного вооружения мы можем нанести серьезный урон врагу.