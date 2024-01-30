Отсутствие поддержки США уже заметно на поле боя: Блинкен и Столтенберг обсудили войну в Украине

США видят последствия прекращения помощи Украине

В США говорят, что уже заметили, как отсутствие военной помощи сказывается на боевых действиях в Украине. Но пока Конгресс не одобрит выделение 61 млн долларов финансирования, американцы ничем не смогут помочь.

Об этом во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что пока США не могут поставлять Украине оружие и боеприпасы, вся ответственность за военную помощь легла на плечи европейских стран.

Энтони Блинкен подчеркнул, что в США внимательно следят за ситуацией на поле боя в Украине и видят некоторые ухудшения. В связи с этим "жизненно важно" одобрить финансирование помощи для Украины в ближайшее время. Также госсекретарь США подчеркнул, что финансирование потребностей Украины важно не только со стороны Америки, но и со стороны партнеров НАТО.

"Пока у нас закончилась помощь, которую мы оказывали Украине. И мы даже видим некоторые свидетельства того, что это значит на поле боя", – подчеркнул Блинкен.

Конгрессу США должен стать четким посланием тот факт, что расходы на помощь Украине распределяются между всеми союзниками. Это, по словам Блинкена, может ускорить выделение дополнительного финансирования. Энтони Блинкен сказал, что вопрос должны рассмотреть и решить "в ближайшие дни и недели".

"Но также, если Соединенные Штаты не выполнят наши обязательства, то это усложнит европейцам и другим странам возможность продолжать делать то, что они уже делают… Очень важно, чтобы мы выполняли наши обязательства", – отметил госсекретарь.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что поддержка Украины отвечает интересам США.

"Победа России подстегнула бы Иран, Северную Корею и Китай. Это имеет значение для безопасности Европы и для безопасности Америки. Поэтому поддержка Украины отвечает интересам США. За ничтожную долю ежегодных оборонных расходов Соединенные Штаты помогли Украине уничтожить большую часть боевого потенциала России, не подвергнув опасности ни одного американского солдата", — отметил он, сказано на сайте Альянса.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что затягивание с помощью для Украины вредит США. Иностранные СМИ объяснили, какие негативные последствия могут быть для американской власти.