Відсутність підтримки США вже помітна на полі бою: Блінкен та Столтенберг обговорили війну в Україні

США бачать наслідки припинення допомоги Україні

У США кажуть, що вже помітили, як відсутність військової допомоги впливає на бойові дії в Україні. Але поки Конгрес не схвалить виділення 61 млн доларів фінансування, американці нічим не зможуть допомогти.

Про це під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зазначив, що доки США не можуть постачати Україні зброю та боєприпаси, вся відповідальність за військову допомогу лягла на плечі європейських країн.

Ентоні Блінкен наголосив, що у США уважно стежать за ситуацією на полі бою в Україні та бачать деякі погіршення. У зв’язку із цим "життєво важливо" схвалити фінансування допомоги для України найближчим часом. Також держсекретар США наголосив, що фінансування потреб України важливе не лише з боку Америки, а й з боку партнерів НАТО.

"Поки що у нас закінчилася допомога, яку ми надавали Україні. І ми навіть бачимо деякі свідчення того, що це означає на полі бою", – наголосив Блінкен.

Конгресу США має стати чітким посланням той факт, що витрати на допомогу Україні розподіляються між усіма союзниками. Це, за словами Блінкена, може прискорити надання додаткового фінансування. Ентоні Блінкен сказав, що питання мають розглянути й вирішити "найближчими днями та тижнями".

"Але також, якщо Сполучені Штати не виконають наших зобов’язань, то це ускладнить європейцям та іншим країнам можливість продовжувати робити те, що вони вже роблять… Дуже важливо, щоб ми виконували наші зобов’язання", – зазначив держсекретар.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що підтримка України відповідає інтересам США.

"Перемога Росії підштовхнула б Іран, Північну Корею і Китай. Це має значення для безпеки Європи та для безпеки Америки. Тому підтримка України відповідає інтересам США. За мізерну частку щорічних оборонних витрат Сполучені Штати допомогли Україні знищити більшу частину бойового потенціалу Росії, не наразивши на небезпеку жодного американського солдата", — зазначив він, сказано на сайті Альянсу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що затягування за допомогою для України шкодить США. Іноземні ЗМІ пояснили, які негативні наслідки можуть бути для американської влади.