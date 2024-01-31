В Україну повернувся оборонець "Азовсталі": його родина загинула під час ракетного удару по Дніпру

Вижила лише старша донька

31 січня, під час масштабного обміну, в Україну повернувся захисник Захар Ноніашвілі, сім’ю якого вбила російська ракета. Трагедія сталася 14 січня минулого року в Дніпрі, що забрала життя його дружини Тетяни, доньки Ліани та матері.

Оборонець потрапив у полон після евакуації з "Азовсталі". Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Він потрапив до рук російських терористів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року. Менш ніж за пів року жінку вдалося обміняти й повернути в Україну. Тетяна оселилася разом з двома доньками у Дніпрі. Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір’ю чоловіка", — йдеться у повідомленні.

У захисника залишилася лише старша донька, 19-річна Русана, якій вдалося вижити після атаки.

Нагадуємо, Росія скоїла ще один терористичний акт, який виявився одним із найбільш руйнівних для цивільного населення України. 14 січня 2023 року у Дніпрі окупанти забрали життя 40 дорослих та 6 дітей

Захар Ноніашвілі та його загибла донька Ліана

Раніше "Телеграф" писав, що людей, які були позначені у списках на обмін, який не відбувся через падіння Іл-76 у Бєлгородській області, не було під час масштабного обміну полоненими 31 січня. Росіяни продовжують стверджувати, що ті захисники загинули, але доказів цього немає.