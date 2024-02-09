Родился в Варшаве, но пошел воевать за Украину: в Ровно попрощались с погибшим на фронте героем

Павшему было 26 лет

В Ровно пришло печальное известие о гибели героя Украины Дмитрия Григорьевича Швирида. Он попал под артиллерийские обстрелы при выполнении боевого задания вблизи с.Терны Донецкой области.

Об этом сообщает "Информационный поток Ровно". Погибший имел звание младший лейтенант и служил командиром второго стрелкового взвода воинской части 3035 г. Восточного ОТО НГУ.

Дмитрий родился в Вараше, учился в Варасском лицее №2. В 2017 году пошел служить на срочную службу, где два года спустя подписал контракт с воинской частью.

Полномасштабное вторжение застало бойца на дежурстве в воинской части, где он служил инструктором боевой подготовки. С того времени Дмитрий Швирид воевал в самых горячих точках – Кременная, Краматорск, Луганск, Донецк.

Есть нагрудные знаки "За доблестную службу" Национальной Гвардии Украины и "За отвагу в службе" Министерства внутренних дел Украины.

В июле 2023 года получил ранение возле с.Кузьмино Луганской области, но все же вернулся к собратьям и продолжил защищать страну от оккупантов.

Известно, что у Дмитрия Григорьевича остались родители, сестры и братья.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина вернула еще 100 человек из плена России.