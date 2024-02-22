Лише нещодавно одружився та відзначив 30-річчя: на фронті загинув український воїн із Закарпаття

У січні у захисника був ювілей

У тяжких боях за Україну загинув військовий Федорчак Роман із села Волосів Перерислянської громади. За два тижні до смерті йому виповнилося 30 років.

Трагедія сталася у районі н.п.Іванівське, Бахмутського району, Донецької області 7 лютого 2024 року. Про це у Facebook написала Людмила Станчук, місцева староста.

"Ще один Герой доєднався до Небесного війська і триматиме наше небо…Невимовно жаль, бо гинуть найкращі сини України…Вірний Військовій присязі у захисті нашої Батьківщини, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойового завдання в районі н.п.Іванівське, Бахмутського району, Донецької області, загинув Федорчак Роман Русланович, 23.01.1994 р.н., уродженець с.Грабовець, житель с.Волосів Переріслянської територіальної громади", — зазначила вона.

Станчук додала, що військовий був сержантом в одній зі штурмових рот 710 бригади охорони Держспецтрансслужби. Зовсім недавно чоловік одружився.

"Герой у житті був мужнім, сміливим, щирим, добрим і справедливим" — сказала про Романа його дружина Крістіна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Луганщині загинув відомий український волонтер Роман Кулик із Чорткова. Трагедія сталася 14 лютого поблизу Білогорівки на Луганщині.