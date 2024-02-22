Только недавно женился и отметил 30-летие: на фронте погиб украинский воин из Закарпатья

В январе у защитника был юбилей

В тяжелых боях за Украину погиб военный Федорчак Роман из села Волосов Перерислянской общины. За две недели до смерти ему исполнилось 30 лет.

Трагедия случилась в районе н.п.Ивановское, Бахмутского района, Донецкой области 7 февраля 2024 года. Об этом в Facebook написала Людмила Станчук, местная староста.

"Еще один Герой присоединился к Небесному войску и будет держать наше небо… невероятно жаль, что гибнут лучшие сыновья Украины… Верный Военной присяге в защите нашей Родины, проявив стойкость и мужество во время выполнения боевого задания в районе н.п.Ивановское, Бахмутского района, Донецкой области, погиб Федорчак Роман Русланович, 23.01.1994 г.р., уроженец с.Грабовец, житель с.Волос Перерислянской территориальной громады", — отметила она.

Станчук добавила, что военный являлся сержантом в одной из штурмовых рот 710 бригады охраны Госспецтрансслужбы. Совсем недавно мужчина женился.

"Герой в жизни был мужественным, смелым, искренним, добрым и справедливым" — сказала о Романе его жена Кристина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Луганской области погиб известный украинский волонтер Роман Кулик из Чорткова. Трагедия случилась 14 февраля вблизи Белогоровки в Луганской области.