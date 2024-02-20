Прошел АТО и дальше защищал Украину: пропавший без вести военный погиб в Клещеевке

Дома и воина осталось две дочки

Украинский военный Будник Василий Иванович, который считался без вести пропавшим с октября 2023 года, погиб при исполнении боевых обязанностей. В среду, 21 февраля, воина похоронят в селе Баловка Днепропетровской области.

Трагедия случилась в Клещеевке 14 октября прошлого года. Мужчина погиб на "нуле" во время совершения огневого обстрела врага. Об этом пишет DneprNews.Info.

"В 2014 году Василий вступил в ряды ВСУ на оборону границ Украины в зоне АТО, а с началом полномасштабного вторжения, не колеблясь, пошел защищать Родину от российских оккупантов. Проходил службу в составе 5-й штурмовой бригады ВЧ 4010. За все время службы у мужчины было множество ранений", — говорится в материале.

С октября мужчина считался без вести пропавшим и его близкие верили, что он может быть среди раненых или пленных. Но в феврале 2024 года пришло печальное известие. Без отца остались две дочери, без любимого мужа – жена.

Родные и близкие запомнили Василия Ивановича как хорошего семьянина, верного товарища и просто положительного, доброго и отзывчивого человека.

Прощание с воином состоится 21 февраля в 11:00 по адресу: с. Баловка, ул. Партизанская, 108, возле памятника "Скорбная мать". Захоронение состоится на кладбище по ул. Уютная (Пушкинская).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб известный украинский волонтер Роман Кулик из Чорткова. Трагедия случилась вблизи Белогоровки в Луганской области.