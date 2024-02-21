"Он был цветом нации": на фронте погиб известный запорожский ученый

Он служил в составе 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

В день мы получаем трагические новости с фронта. 12 февраля, в бою за свободную и Независимую Украину, погиб известный запорожский ученый, исследователь истории меннонитов Максим Штатский (позывной Историк).

Максиму было всего 35 лет. Об этом сообщила супруга военного Дарья Штатская.

"Уже неделю как ты молчишь ... Ты всегда благодарил меня, теперь скажу я — спасибо за то, что ты был! Подробностей нет и пока не будет. 12 февраля ты ушел от нас", — написала она.

Также на гибель Максима Штатского отреагировали Комитет гуманитарной и информационной политики Верховной Рады и Национальный заповедник "Хортица". Там павший защитник работал в гражданской жизни.

"В нашем коллективе и в наших сердцах еще одна огромная дыра. Безграничное уважение Герою на щите. Соболезнования семье и близким", — говорится в сообщении заповедника.

Максим Штатский. Фото — Комитет гуманитарной и информационной политики

Максим Штатский. Фото — Комитет гуманитарной и информационной политики

По данным местных СМИ, Максиму было 35 лет. Он служил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. А до этого был известным исследователем истории менонитов.

В частности, Максим Штатский известен как инициатор исследований фундамента разрушенного амбара на улице Зачиняева, на Верхней Хортице, который, как оказалось, построен из надгробий из бывшего кладбища менонитов. Сотрудники заповедника "Хортица" обнаружили эту историческую находку летом 2019 года. Как отмечают СМИ, Мемориал хортицких меннонитов появился в Запорожье, в частности благодаря Максиму Штатскому.

Ранее "Телеграф" писал, что на войне против российских кафиров погиб воспитанник львовского футзала Богдан Козак. Воину-спортсмену было всего 18 лет.