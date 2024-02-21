"Він був цвітом нації": на фронті загинув відомий запорізький науковець

Він служив у складі 79 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ

Когдного дня ми отримуємо трагічні новини з фронту. 12 лютого, у бою за вільну та Незалежну Україну загинув відомий запорізький науковець, дослідник історії менонітів Максим Штатський (позивний Історик).

Максиму було всього 35 років. Про це повідомила дружина військового Дар'я Штатська.

"Уже тиждень як ти мовчиш…Ти завжди дякував мені, тепер скажу я — дякую за те, що ти був! Подробиць немає і поки не буде. 12 лютого ти пішов від нас", — написала вона.

Також на загибель Максима Штатського відреагували Комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради та Національний заповідник "Хортиця". Там полеглий захисник працював у цивільному житті.

"У нашому колективі та в наших серцях ще одна величезна діра. Безмежна шана і повага Герою на щиті. Співчуття родині та близьким", — йдеться в повідомленні заповідника.

Максим Штатський. Фото - Комітет гуманітарної та інформаційної політики

Максим Штатський. Фото - Комітет гуманітарної та інформаційної політики

За даними місцевих ЗМІ, Максиму було 35 років. Він служив у складі 79 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. А до того — був відомим дослідником історії менонітів.

Зокрема, Максим Штатський відомий як ініціатор досліджень фундаменту зруйнованого амбара на вулиці Зачиняєва, на Верхній Хортиці, який, як виявилося, збудований з надгробків з колишнього цвинтаря менонітів. Співробітники заповідника "Хортиця" виявили цю історичну знахідку влітку 2019 року. Як зазначають ЗМІ, Меморіал хортицьких менонітів з'явився у Запоріжжі, зокрема, завдяки Максиму Штатському.

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