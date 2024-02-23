Замість спокійного життя обрав битву за Україну: загинув юний доброволець з Фінляндії

Це вже третій боєць з Фінляндії, що загинув в Україні

У боях за Україну загинув ще один доброволець із Фінляндії. Йому був 21 рік.

Про це пише фінське видання Ilta Sanomat. Зазначається, що загиблий прибув до України в грудні року 2023 року. Він був родом зі Східної Фінляндії.

Як повідомив командир підрозділу, в якому воював загиблий, хлопець був смертельно поранена внаслідок удару безпілотника. Це сталося в районі Бахмута. Під час атаки також загинув його бойовий побратим з Бразилії.

Фінський доброволець мав позивний "Самсон". Він служив у роті "Браво" Міжнародного легіону, до якої входять ще кілька фінських добровольців.

За даними видання, загалом у боях за Україну загинули троє фінських добровольців. 23-річного Каспера Алхоніємі було вбито в червні минулого року в Запорізькій області, а в жовтні на Донеччині було вбито бійця зі Східної Фінляндії. Ще кілька десятків фінських добровольців беруть участь в обороні України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у червні 2023 року стало відомо про смерть першого фінського добровольця. Він займався наданням допомоги пораненим бійцям та рятуючи інших військові загинув сам. Його ім’я не було розкрито громадськості. Відомо лише, що йому не було 30 років.