Вместо спокойной жизни выбрал битву за Украину: погиб юный доброволец из Финляндии

Это уже третий боец из Финляндии, погибший в Украине

В боях за Украину погиб еще один доброволец из Финляндии. Ему был 21 год.

Об этом пишет финское издание Ilta Sanomat. Отмечается, что погибший прибыл в Украину в декабре 2023 года. Он был родом из Восточной Финляндии.

Как сообщил командир подразделения, в котором воевал погибший, парень был смертельно ранен в результате удара беспилотника. Это произошло в районе Бахмута. Во время атаки также погиб его боевой собрат из Бразилии.

Финский доброволец имел позывной "Самсон". Он служил в роте "Браво" Международного легиона, в который входят еще несколько финских добровольцев.

По данным издания, всего в боях за Украину погибли три финских добровольца. 23-летний Каспер Алхонием был убит в июне прошлого года в Запорожской области, а в октябре на Донетчине был убит боец из Восточной Финляндии. Еще несколько десятков финских добровольцев принимают участие в обороне Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне 2023 года стало известно о смерти первого финского добровольца. Он занимался оказанием помощи раненым бойцам и спасая других военные погиб сам. Его имя не было раскрыто общественности. Известно только, что ему не было 30 лет.