Имел медаль НАТО и воевал в АТО: на фронте погиб отец двоих детей с Кировоградщины
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Воина похоронили во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину
На войне погиб командир батальона логистики воинской части, житель Кировоградщины майор Андрей Байбуз. Его жизнь оборвалась 21 февраля в результате ракетного удара по населенному пункту Чернобаевка Херсонской области.
О гибели героя сообщили на Facebook-странице Компанеевской территориальной громады. У Андрея Байбуза осталась жена и две дочери.
Он родился 15 ноября 1986 в селе Марьевка. В 2003 году окончил Марьевскую общеобразовательную школу I-III ступеней, затем продолжил обучение в ПТУ №9 в г. Кропивницкий по специальности "Оператор компьютерного набора".
В 2006 году мужчина вступил в ряды Вооруженных Сил Украины по контракту. Участник миротворческой миссии КФОР в 2010 году, кроме того Андрея Байбуз принимал участие в АТО.
Во время военной службы получил высшее образование в Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Имеет ряд наград, среди которых медаль НАТО "За службу мира и свободы" и Орден Даниила Галицкого.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в боях за Украину погиб Роман Федорчак из села Волосов Перерислянской общины. За две недели до смерти ему исполнилось 30 лет. Совсем недавно защитник женился.