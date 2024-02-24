Имел медаль НАТО и воевал в АТО: на фронте погиб отец двоих детей с Кировоградщины

Воина похоронили во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину

На войне погиб командир батальона логистики воинской части, житель Кировоградщины майор Андрей Байбуз. Его жизнь оборвалась 21 февраля в результате ракетного удара по населенному пункту Чернобаевка Херсонской области.

О гибели героя сообщили на Facebook-странице Компанеевской территориальной громады. У Андрея Байбуза осталась жена и две дочери.

Он родился 15 ноября 1986 в селе Марьевка. В 2003 году окончил Марьевскую общеобразовательную школу I-III ступеней, затем продолжил обучение в ПТУ №9 в г. Кропивницкий по специальности "Оператор компьютерного набора".

В 2006 году мужчина вступил в ряды Вооруженных Сил Украины по контракту. Участник миротворческой миссии КФОР в 2010 году, кроме того Андрея Байбуз принимал участие в АТО.

Во время военной службы получил высшее образование в Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Имеет ряд наград, среди которых медаль НАТО "За службу мира и свободы" и Орден Даниила Галицкого.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в боях за Украину погиб Роман Федорчак из села Волосов Перерислянской общины. За две недели до смерти ему исполнилось 30 лет. Совсем недавно защитник женился.