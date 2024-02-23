Выполнял боевое задание в Крыму: на войне погиб украинский спортсмен-разведчик

Герой выполнял боевые задания в тылу врага

На войне против российских оккупантов погиб украинский спортсмен и воин Юрий Баланчук. Ранее в бою на Донецком направлении захватчики убили украинского боксера.

О смерти защитника Украины сообщил Спортивный комитет Украины в Facebook. Герой погиб в октябре 2023 года, выполняя боевое задание в оккупированном Крыму. Его похороны состоялись в январе 2024 года.

Юрий родом из Киева, тут он и делал свои первые шаги в спорте. Сначала попал на секцию греко-римской борьбы, тренировался под руководством заслуженного тренера Украины Николая Фетисова. Баланчук выступал на чемпионатах Киева и Украины. Кроме того, пробовал себя и в других видах спорта. Был победителем клубных соревнований по джиу-джитсу, а еще становился третьим на всеукраинском турнире по боевому самбо.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Юрий добровольцем встал на защиту столицы, а затем воевал на Киевщине и держал оборону на границе с Беларусью. В январе 2023 года Баланчук перешел служить в ряды спецподразделения Главного управления разведки Минобороны "Артан".

Еще при жизни Юрия хотели наградить медалью "За боевые заслуги", но принять лично он ее не успел. Посмертно Герой получил и высшее отличие от ГУР — "Звезду Славы", также его наградили отличием Президента Украины "За оборону Украины".

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб мастер спорта Украины по боксу, член национальной команды Александр Онищенко. Кроме того, на войне оккупанты убили кандидата в мастера спорта по боксу Юрия Боженко.