Без батька залишилося двоє дітей: на фронті загинув український воїн із Закарпаття

Чоловікові було 46 років

У важких боях із російськими окупантами за Україну загинув військовий Чубірко Василь Васильович. Вдома у чоловіка залишилися дружина та двоє дітей.

Трагедія сталася 17 лютого 2024 року у селі Рівне Донецької області. Про це повідомили на сторінці "Оноківської об’єднаної територіальної громади" у Facebook.

"Оноківська територіальна громада висловлює щирі співчуття дружині Тетяні, синам Михайлу та Віталію, родичам, близьким та друзям з приводу загибелі нашого земляка – Чубірка Василя Васильовича. Нехай добрий, світлий спогад про Героя-захисника України назавжди залишиться, повідомленні.

Воїн народився 13 травня 1977 року, навчався у Кам’янецькій школі, проживав у селі Гута. Відомо, що він виконував миротворчу місію у Югославії, а також працював водієм у приватних структурах. Коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, чоловік пішов захищати свою Батьківщину без роздумів.

У понеділок, 26 лютого, відбудеться похорон військового. Кортеж із тілом загиблого рухатиметься автоколоною від магазину "Кефір" у с. Оноківці до будинку по вул. Кільцева, 4, в с.Суха Гута, де проживав Василь.

Потім о 13:00 у Римо-католицькому храмі імені Діви Марії в селі Гута на вулиці Центральній відбудеться чин відспівування загиблого, а о 14:15 кортеж розпочне рух до цвинтаря, де й відбудеться поховання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на війні в Україні загинув юний доброволець із Фінляндії. Він служив у роті "Браво" Міжнародного легіону.