Без отца остались двое детей: на фронте погиб украинский воин из Закарпатья

Мужчине было 46 лет

В тяжелых боях с российскими оккупантами за Украину погиб военный Чубирко Василий Васильевич. Дома у мужчины остались супруга и двое детей.

Трагедия случилась 17 февраля 2024 года в селе Ровнополь Донецкой области. Об этом сообщили на странице "Оноковской объединенной территориальной общины" в Facebook.

"Оноковская территориальная община выражает искренние соболезнования жене Татьяне, сыновьям Михаилу и Виталию, родственникам, близким и друзьям по поводу гибели нашего земляка – Чубирко Василия Васильевича. Пусть доброе, светлое воспоминание о Герое-защитнике Украины навсегда останется в наших сердцах", — говорится в сообщении.

Воин родился 13 мая 1977, учился в Каменицкой школе, проживал в селе Гута. Известно, что он выполнял миротворческую миссию в Югославии, а также работал водителем в частных структурах. Когда в Украине началась полномасштабная война, мужчина пошел защищать свою Родину без раздумий.

В понедельник, 26 февраля, пройдут похороны военного. Кортеж с телом погибшего будет двигаться по автоколонне от магазина "Кефир" в с. Оноковцы в дом по ул. Кольцевая, 4, в с.Сухая Гута где, проживал Василий.

Затем в 13:00 в Римско-католическом храме имени Девы Марии в селе Гута по улице Центральная состоится чин отпевания погибшего, а в 14:15 кортеж начнет движение к кладбищу, где и состоится захоронение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на войне в Украине погиб юный доброволец из Финляндии. Он служил в роте "Браво" Международного легиона.