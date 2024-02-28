В боях за Украину погиб 32-летний отец троих детей с Тернопольской области

Погиб, защищая Купянское направление

Война в Украине против российской агрессии уже длится два года, и каждый день погибают солдаты на фронте. Не обошла эта трагедия и семью Владимира Волочнюка.

Об этом сообщает Шумская территориальная община. У 32-летнего воина с Тернопольской области было трое детей.

Жизнь младшего сержанта оборвалась во время выполнения боевого задания 19 февраля 2024 года, в результате авиаудара вблизи села Садовод Купянского района Харьковской области.

Прощание с воином

Владимир Александрович Волочнюк родился в 1991 году в селе Тетильковцы Шумской общины. Там он вырос и учился в Тетильковской гимназии, где проживают его родители и большая семья.

Прощание с героем

После бракосочетания он переехал жить на Хмельнитчину, в село Зеньки Белогорской общины, где вместе с женой воспитывал троих детей.

"Гибель Владимира – это большая потеря для всех нас. Он наш Герой! А еще – лучший сын, муж и папа, хороший друг и верный собрат. Его будут помнить всегда улыбающимся и жизнерадостным, патриотом своей Родины, своей родной земли", – говорится в сообщении.

Прощание с героем

В понедельник, 26 февраля, жители Шумской общины Тернопольской области простились с воином. Похоронят его в селе Зеньки Белогорской общины, где он проживал с семьей.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский тренер погиб под Авдеевкой.