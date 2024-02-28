У боях за Україну загинув 32-річний батько трьох дітей з Тернопільщини

Загинув, захищаючи Куп'янський напрямок

Війна в Україні проти російської агресії вже триває два роки, і щодня гинуть солдати на фронті. Не оминула ця трагедія і сім’ю Володимира Волочнюка.

Про це повідомляє Шумська територіальна громада. У 32-річного воїна з Тернопільщини було троє дітей.

Життя молодшого сержанта обірвалося під час виконання бойового завдання 19 лютого 2024 року, внаслідок авіаудару поблизу села Садовод Куп’янського району Харківської області.

Прощання з воїном

Володимир Олександрович Волочнюк народився у 1991 році у селі Тетильківці Шумської громади. Там він виріс та навчався у Тетильківській гімназії, де наразі проживають його батьки та велика родина.

Прощання з героєм

Після одруження він переїхав жити на Хмельниччину, у село Зіньки Білогірської громади, де разом із дружиною виховували трьох дітей.

"Загибель Володимира – це велика втрата для всіх нас. Він наш Герой! А ще – найкращий син, чоловік і тато, хороший друг та вірний побратим. Його пам’ятатимуть завжди усміхненим та життєрадісним, патріотом своєї Батьківщини, своєї рідної землі", – йдеться у повідомленні.

Прощання з героєм

У понеділок, 26 лютого, жителі Шумської громади Тернопільської області попрощались з воїном. Поховають його у селі Зіньки Білогірської громади, де він проживав з сім'єю.

Раніше "Телеграф" писав, що український тренер загинув під Авдіївкою.