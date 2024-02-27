Йому було всього 20 років: на Донеччині загинув молодий боєць

З воїном попрощались у його рідному селі на Закарпатті

Жорстока війна, яку Росія розпочала проти України, забирає життя у цвіту нації — молодих воїнів. Так сумна звістка прийшла і до сімʼї сержанта прикордонного загону Євгенія Шматченка.

Його життя обірвалось під час виконання бойового завдання із забезпечення відсічі окупантів поблизу населеного пункту Білогорівка на Донеччині. Про це пише Zaholovok.com.ua.

Зазначається, що молодому бійцю було всього 20 років. Він отримав поранення несумісні з життям 17 лютого.

Загиблий боєць

А вже у вівторок, 27 лютого, стало відомо, що героя провели в останню путь у рідному селі Вільхівці-Лази на Закарпатті.

Прощання з героєм

Прощання з героєм

Молодий захисник у 2021 році доєднався до лав Державної прикордонної служби. Першим місцем служби прикордонника стало відділення інспекторів прикордонної служби "Солотвино" Мукачівського загону.

Також військовослужбовець проходив службу у Львівському прикордонному загоні та в Луганському прикордонному загоні імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті у боях за Україну загинув 25-річний військовослужбовець сержант В’ячеслав Гаджула, уродженець села Велика Слобідка Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Життя героя обірвалося біля населеного пункту Синьківка Куп’янського району Харківської області.