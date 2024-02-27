Ему было всего 20 лет: в Донецкой области погиб молодой боец

С воином попрощались в его родном селе на Закарпатье

Жестокая война, которую Россия начала против Украины, уносит жизни у цвета нации — молодых воинов. Так печальное известие пришло и в семью сержанта пограничного отряда Евгения Шматченко.

Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания по обеспечению отпора оккупантов вблизи населенного пункта Белогоровка на Донетчине. Об этом пишет Zaholovok.com.ua.

Отмечается, что молодому бойцу было всего 20 лет. Он получил ранения несовместимые с жизнью 17 февраля.

Погибший боец

А уже во вторник, 27 февраля, стало известно, что героя провели в последний путь в родном селе Ольховцы-Лазы в Закарпатье.

Прощание с героем

Прощание с героем

Молодой защитник в 2021 году присоединился к рядам Государственной пограничной службы. Первым местом службы пограничника стало отделение инспекторов пограничной службы "Солотвино" Мукачевского отряда.

Также военнослужащий проходил службу во Львовском пограничном отряде и Луганском пограничном отряде имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.

Ранее "Телеграф" писал, что на фронте в боях за Украину погиб 25-летний военнослужащий сержант Вячеслав Гаджула, уроженец села Большая Слободка Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Жизнь героя оборвалась возле населенного пункта Синьковка Купянского района Харьковской области.