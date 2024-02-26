Украинский тренер погиб под Авдеевкой

Бывший спортсмен и тренер погиб, защищая Родину

На фронте погиб кандидат в мастера спорта, украинский велоспортсмен и тренер Павел Комишанченко. Накануне жизнь за Украину отдал известный борец греко-римского стиля.

О смерти Павла сообщает Федерация велосипедистов Харьковской области в Facebook. Защитнику Украины было 50 лет.

Павел учился на отделении велоспорта в Харьковском Государственном Высшем училище физической культуры № 1 (ныне – Харьковский профессиональный колледж спорта), затем окончил Харьковскую государственную академию физической культуры. Комишанченко был неоднократным победителем и призером чемпионатов Украины по велоспорту на шоссе среди юношей и юниоров, победителем юношеской Спартакиады Украины. Также он входил в состав юниорской сборной Украины.

После завершения спортивной карьеры Комишанченко работал тренером по велоспорту в Харькове, а в последнее время жил с семьей в Полтаве. После начала полномасштабного вторжения РФ защищал Украину в рядах ВСУ. Герой погиб под Авдеевкой (Донецкая область). Похороны Павла состоялись 16 февраля в Полтаве.

"Выражаем искренние соболезнования родственникам, близким, друзьям, коллегам и воспитанникам Павла Комишанченко. Светлая память об этом добром, прекрасном и отважном человеке навсегда останется в наших сердцах… Герои не умирают!" — гласит сообщение от Федерации.

Напомним, в январе на фронте погиб известный украинский хоккеист Денис Пашинский. А недавно стало известно о гибели на войне фаната "Жальгириса" из Литвы Тадаса Тумаса.