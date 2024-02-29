На фронті загинув депутат від "Слуги народу": його нагороджував президент

Воїн пав на Запорізькому напрямку

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших співгромадян. Трагічна новина прийшла і у родину депутата Верховинської районної ради (Івано-Франківська область) від партії "Слуга народу" Андрія Зеленчука.

Про це повідомляє пресслужба Верховинської райради. За її даними, трагедія сталася 27 лютого. Герой із початком повномасштабного вторгнення одразу вирушив на захист нашої країни. Там він дослужився до звання головного сержанта і був командиром розвідувального відділення розвідувального взводу. Нагороджений нагородою Президента України та пам’ятним нагрудним знаком "За оборону України".

Як пише прессслужба "Слуги народу" Зеленчук, загинув на Запорізькому напрямку під час ворожого артудара.

"Побратими, рідні, колеги та друзі поважали Андрія за властиву йому чесність, простоту, щирість і життєрадісність та згадують про нього як про веселу, добру і порядну людину. Верховинська районна рада висловлює щирі співчуття", — йдеться у повідомленні.

У героя залишилася дружина та двоє дочок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у боях за Україну загинув 32-річний батько трьох дітей із Тернопільської області.