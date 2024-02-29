Офіційно: Сили спеціальних операцій підтвердили загибель воїнів з 73-го центру операцій

Група загинула під час прикриття відходу основних сил

Сили спеціальних операцій Збройних сил України підтвердили загибель групи спецпризначенців під час зіткнення з російськими окупантами. Місце та обставини загибелі українських воїнів не повідомили.

Сумну новину повідомили в офіційному акаунті ССО в Telegram. Загиблі українські військові – зі складу 73-го морського центру спеціальних операцій.

"Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання воїни прийняли свій останній бій навічно залишившись в строю. Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі і в глибокому тилу противника — це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом. Завжди пам'ятайте якою ціною виборюється наша свобода", – сказано у повідомленні.

Ввечері 28 лютого в українському сегменті Telegram почала поширюватися інформація про загибель групи спецпризначенців ССО під час висадки на Тендрівську косу поблизу тимчасово окупованої російськими терористами частини Херсонської області. Пізніше російські терористи заявили, що на косу нібито намагався висадитися та закріпитися український десант.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв про те, як український Генштаб рахує втрати росіян. Станом на 27 лютого Росія втратила вбитими й пораненими 412 610 осіб.

Президент України Володимир Зеленський 25 лютого 2024 року вперше назвав кількість загиблих українських воїнів під час повномасштабного вторгнення. За даними глави держави, зараз відомо про 31 тисячу загиблих солдатів.