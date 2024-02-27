Ось звідки більше 400 тисяч: у Генштабі офіційно пояснили, як рахують втрати росіян

На сьогодні Росія втратила 412 400 осіб

Після заяви президента України Володимира Зеленського про те, що втрати Росії у війні становлять близько 180 тисяч Генеральний штаб ЗСУ офіційно пояснив, як рахує ті, які надає у ранковому зведення. На сьогодні, за їхнім даними, Росія втратила вбитими та пораненими 412 400 осіб.

Про це сказав речник Генерального штабу Збройних сил України старший лейтенант Андрій Ковальов у коментарі "Українській правді". Він наголосив, що йдеться саме про загальні втрати.

"Щоденно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднює загальні бойові втрати ворога. Підкреслимо — це саме загальні втрати. Загальні втрати російських окупантів, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. А саме — безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога", — зазначив він.

Президент України під час пресконференції назвав саме кількість смертей російських воїнів, додавши, що з пораненими та зниклими безвісно ця цифра має сягати 500 тисяч. Водночас Україна втратила 31 тисячу своїх воїнів.

Раніше "Телеграф" писав, що Збройні сили України нібито втратили вже близько десяти відсотків із усіх танків Leopard 1 і 2, які нам передали союзники у 2023 році. У них знайшли слабке місце.