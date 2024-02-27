Вот откуда больше 400 тысяч: в Генштабе официально объяснили, как считают потери россиян

На сегодняшний день Россия потеряла 412 400 человек

После заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что потери России в войне составляют около 180 тысяч, Генеральный штаб ВСУ официально объяснил, как считает те, которые предоставляет в утренней сводке. На сегодняшний день, по их данным, Россия потеряла убитыми и ранеными 412 400 человек.

Об этом сказал спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины старший лейтенант Андрей Ковалев в комментарии "Украинской правде". Он подчеркнул, что речь идет именно об общих потерях.

"Ежедневно Генеральный штаб ВСУ обнародует общие боевые потери врага. Подчеркнем — это именно общие потери. Общие потери российских оккупантов, которые публикует Генеральный штаб, состоят из двух основных показателей потерь, которые получает противник в ходе ведения боевых действий. А именно — безвозвратные потери и невозвратные потери и боевые санитарные потери врага", — отметил он.

Президент Украины во время пресс-конференции назвал именно количество смертей российских воинов, добавив, что с ранеными и пропавшими без вести эта цифра должна достигать 500 тысяч. В то же время, Украина потеряла 31 тысячу своих воинов.

Ранее "Телеграф" писал, что Вооруженные силы Украины якобы потеряли уже около десяти процентов из всех танков Leopard 1 и 2, которые нам передали союзники в 2023 году. У них нашли слабое место.