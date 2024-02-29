Официально: Силы специальных операций подтвердили гибель воинов из 73-го центра операций

Группа погибла во время прикрытия отхода основных сил

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины подтвердили гибель группы спецназовцев при столкновении с российскими оккупантами. Место и обстоятельства гибели украинских воинов не сообщили.

Печальную новость сообщили в официальном аккаунте ССО в Telegram. Погибшие украинские военные – из состава 73 морского центра специальных операций.

"Обеспечивая уход основных сил группы после выполнения специальной задачи воины приняли свое последнее сражение навечно оставшись в строю. Героическая и сверхсложная боевая работа подразделений ССО на суше, на море и в глубоком тылу противника — это ежедневный вклад воинов ССО в победу над врагом. Всегда помните, какой ценой достается наша свобода", – сказано в сообщении.

Вечером 28 февраля в украинском сегменте Telegram начала распространяться информация о гибели группы спецназовцев ССО при высадке на Тендровскую косу вблизи временно оккупированной российскими террористами части Херсонской области. Позже российские террористы заявили, что на косу якобы пытался высадиться и закрепиться украинский десант.

Напомним, что ранее "Телеграф" сообщал о том, как украинский Генштаб считает потери россиян. По состоянию на 27 февраля Россия потеряла убитыми и ранеными 412 610 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2024 впервые назвал количество погибших украинских воинов во время полномасштабного вторжения. По данным главы государства, сейчас известно о 31 тысяче погибших солдат.