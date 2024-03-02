Без отца остался двухлетний мальчик: на фронте погиб футболист из Тернопольщины

Защитник погиб на Сумщине

В Украине идет полномасштабная война с Россией, которая ежедневно уносит жизни наших сограждан. Стало известно о гибели 34-летнего полузащитника команды "Домики" из Тернопольщины Назара Соколовского.

У защитника остались двухлетний сынишка и жена. Сообщает издание "Первый онлайн".

Назар Остапович Соколовский родился 27 апреля 1989 и является уроженцем села Рыбники бывшего Бережанского района, а ныне Тернопольского района Саранчуковской общины.

В своей спортивной карьере Назар играл за команду родной деревни "Единство" (Рыбники) в Лиге чемпионов Тернопольщины. Позже он защищал цвета береганского коллектива "Домики", который принимал участие в чемпионатах Тернопольской области, Тернопольского и Бережанского районов.

В 2020 году Назар провел 11 матчей за бережанскую команду в чемпионате Тернопольской области, отличившись одним забитым мячом. В 2023 году он также выступал за "Домики" на районном уровне и успел отличиться забитым голом в ворота ФК "Лапшин".

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