Считался пропавшим без вести 8 месяцев: в Одесской области похоронят смелого морпеха, отца двух дочерей

Свой последний бой он принял у Сторожевого Донецкой области

Кровавая полномасштабная война с Россией продолжается, каждый день украинские защитники отдают свою жизнь за нашу независимость. Василий Унгурян считался без вести пропавшим в течение 8 месяцев, однако недавно его гибель была подтверждена.

Боец 35 бригады морпехов свой последний бой провел 9 июня 2023 года вблизи села Сторожево в Донецкой области. С тех пор считался пропавшим без вести, пока его смерть официально не подтвердили, сообщает издание "Бессарабия" со ссылкой на пресс-службу Татарбунарской общины.

Василий Унгурян выполнял боевые задания в Донецкой области

Прощание с павшим героем состоится в субботу, 2 марта 2024 года. Свой последний покой он найдет на новом кладбище на Аллее Героев в Измаиле.

Василий Унгурян до войны проживал в городе Татарбунары Одесской области. Когда пришло время выполнять гражданский долг, он без колебаний взял оружие в руки. Был бойцом 35 бригады морпехов, боевые задания выполнял в Донецкой области, пока не исчез.

Официально смерть героя подтвердили только недавно. Его не дождались дома жена и две дочери.

Ранее "Телеграф" сообщал о гибели на фронте Андрея Зеленчука. Он был депутатом от "Слуги народа" и даже получил награду от президента. Последнюю боевую задачу он выполнял в Запорожской области.