Прошел Бахмут и Авдеевку: на войне погиб ультрас "Динамо"

В клубе также отреагировали на большую потерю

В боях с российскими оккупантами погиб ультрас киевского "Динамо" Егор Волошин. Он защищал нашу страну в рядах 3-й отдельной штурмовой бригады. В конце прошлого года в боях за Украину жизнь отдал ультрас "Динамо" Артем Новиков.

О большой потере сообщили на странице объединения ультрас WBC в Facebook. Также слова соболезнования выразили на официальном сайте "Динамо".

Как написали в объединении фанатов киевлян, Егор Волошин отправился на войну с первых дней полномасштабного вторжения. В 2023 году он перевелся в ряды 3 ОШБр.

"Прошел сложные испытания на Бахмуте и Авдеевском коксохимическом заводе.

Он был примером настоящего патриота и отличался отвагой и преданностью своему долгу. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным, друзьям и собратьям. Его подвиг и самоотверженность всегда будут жить в наших сердцах, вдохновляя нас на дальнейшие свершения во имя свободы и независимости Украины! Слава Герою! Покойся с миром", – говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на войне с оккупантами погиб военнослужащий 92-й бригады Вооруженных Сил Украины, фанат "Жальгириса" из Литвы Тадас Тумас.