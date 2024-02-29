Пройшов Бахмут та Авдіївку: на війні загинув ультрас "Динамо"

У клубі також відреагували на велику втрату

У боях із російськими окупантами загинув ультрас київського "Динамо" Єгор Волошин. Він захищав нашу країну у лавах 3-ї окремої штурмової бригади. Наприкінці минулого року у боях за Україну життя віддав ультрас "Динамо" Артем Новіков.

Про велику втрату повідомили на сторінці об’єднання ультрас WBC у Facebook. Також слова співчуття висловили на офіційному сайті "Динамо".

Як написали в об’єднанні фанатів киян, Єгор Волошин подався на війну з перших днів повномасштабного вторгнення. У 2023 році він перевівся до лав 3 ОШБр.

"Пройшов складні випробування на Бахмуті та Авдіївському коксохімічному заводі.

Він був прикладом справжнього патріота і відзначався відвагою та відданістю своєму обов’язку. Ми висловлюємо глибокі співчуття його рідним, друзям та побратимам. Його подвиг та самовідданість завжди житимуть у наших серцях, надихаючи нас на подальші звершення в ім’я свободи та незалежності України! Слава Герою! Спочивай зі світом", – йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на війні з окупантами загинув військовослужбовець 92-ї бригади Збройних Сил України, фанат "Жальгіріса" з Литви Тадас Тумас.