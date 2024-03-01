Вважався зниклим безвісти 8 місяців: на Одещині поховають сміливого морпіха, батька двох доньок

Свій останній бій він прийняв біля Сторожового Донецької області

Кривава повномасштабна війна з Росією продовжується, щодня українські захисники віддають своє життя за нашу незалежність. Василь Унгурян вважався безвісти зниклим протягом 8 місяців, проте нещодавно його загибель підтвердили.

Боєць 35 бригади морпіхів свій останній бій провів 9 червня 2023 року поблизу села Сторожове у Донецькій області. З того часу вважався зниклим безвісти, допоки його смерть офіційно не підтвердили, повідомляє видання "Бессарабія" з посиланням на пресслужбу Татарбунарської громади.

Василь Унгурян виконував бойові завдання на Донеччині

Прощання з полеглим героєм відбудеться у суботу, 2 березня 2024 року. Свій останній спочинок він знайде на новому кладовищі на Алеї Героїв в Ізмаїлі.

Василь Унгурян до війни проживав у місті Татарбунари Одеської області. Коли прийшов його час виконувати громадянський обов’язок, він без вагань узяв зброю до рук. Був бійцем 35 бригади морпіхів, бойові завдання виконував у Донецькій області, допоки не зник.

Офіційно смерть героя підтвердили лише нещодавно. Його не дочекались вдома дружина та дві доньки.

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель на фронті Андрія Зеленчука. Він був депутатом від "Слуги народу" та навіть отримав нагороду від президента. Останнє бойове завдання він виконував у Запорізькій області.