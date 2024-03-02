Без батька залишився дворічний хлопчик: на фронті загинув футболіст з Тернопільщини

Захисник загинув на Сумщині

В Україні триває повномасштабна війна з Росією, яка щодня забирає життя наших співгромадян. Стало відомо про загибель 34-річного півзахисника команди "Хатки" з Тернопільщини Назара Соколовського.

У захисника залишилися дворічний синочок та дружина. Повідомляє видання "Перший онлайн".

Назар Остапович Соколовський народився 27 квітня 1989 року і є уродженцем села Рибники колишнього Бережанського району, а нині Тернопільського району Саранчуківської громади.

У своїй спортивній кар’єрі Назар грав за команду рідного села "Єдність" (Рибники) у Лізі чемпіонів Тернопільщини. Пізніше він захищав кольори бережанського колективу "Хатки", який брав участь у чемпіонатах Тернопільської області, Тернопільського та Бережанського районів.

У 2020 році Назар провів 11 матчів за бережанську команду в чемпіонаті Тернопільської області, відзначившись одним забитим м’ячем. У 2023 році він також виступав за "Хатки" на районному рівні та встиг відзначитися забитим голом у ворота ФК "Лапшин".

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель на фронті Василя Унгуряна. Він вважався безвісти зниклим протягом 8 місяців, проте нещодавно його загибель підтвердили.