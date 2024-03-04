Освобождал Херсон и сражался за Бахмут: украинский герой погиб через месяц после своего дня рождения

В январе мужчине исполнился 31 год

На Авдеевском направлении, где продолжаются тяжелые бои с оккупантами, погиб боец Третьей штурмовой бригады, старший сержант минометного батальона Максим Хомич из Калуша. 25 января мужчине только исполнился 31 год.

Трагедия произошла 29 февраля. Вместе с Максимом Хомичем погиб его командир. О гибели воина сообщил его дядя Александр Корпан, пишет Pravda.

"Друзья, пусть хорошее, доброе воспоминание о Максиме станет сильнее смерти и навсегда останется в наших сердцах. Вечная память, племянничек. Герои не умирают", — сказал Корпан.

Максим был на фронте с сентября 2022 года. После прохождения военно-врачебной комиссии попросился в полк "Азов". Он был один из тех, кто принимал участие в освобождении Херсона и многочисленных боях за Бахмут.

Как оказалось, вместе с Максимом Хомичем погиб также его командир.

"На днях погибли наши побратимы… Ульв и Арий. Потеря побратимов — это всегда очень больно", — сказали военные.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в бою с российскими оккупантами погиб общественный деятель из Киева Владимир Голубничий. Дома у него осталась супруга и трое детей.