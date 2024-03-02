Больше года считался пропавшим без вести: на фронте погиб молодой военный из Тернопольской области

Тело бойца наконец-то вернется на родную землю

На фронте ежедневно гибнут украинские защитники. В этот раз печальная новость пришла в Тернопольскую область.

Как сообщили в Козовском сельском совете, 27 декабря 2022 года в результате взрывной травмы, полученной в районе села Краснопоповка Луганской области, погиб защитник Украины родом из села Вився Дорош Богдан Богданович. Ему было 23 года.

Отмечается, что военный пропал без вести в конце декабря 2022 года. Долгое время шли его поиски.

"К сожалению, чуда не произошло — военнослужащий погиб. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Богдана. Низкий поклон и благодарность нашему Герою. Вечная память и слава защитнику Украины", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что кортеж с телом Героя прибудет в село в воскресенье, 3 марта, ориентировочно в 12:00. О чине похорон будет сообщено дополнительно.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский тренер Павел Комишанченко погиб под Авдеевкой.