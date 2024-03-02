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Понад рік вважався зниклим безвісти: на фронті загинув молодий військовий з Тернопільщини

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
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Автор
Богдан Дорош
Богдан Дорош. Фото Козівська селищна рада

Тіло бійця нарешті повернеться на рідну землю

На фронті щодня гинуть українські захисники. Цього разу сумна новина прийшла до Тернопільської області.

Як повідомили у Козівській селищній раді, 27 грудня 2022 року внаслідок вибухової травми, отриманої у районі села Червонопопівка Луганської області загинув захисник України родом з села Вівся Дорош Богдан Богданович. Йому було 23 роки.

Зазначається, що військовий зник безвісти в кінці грудня 2022 року. Тривалий час тривали його пошуки.

"На жаль, дива не сталося — військовослужбовець загинув. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Богдана. Низький уклін та вдячність нашому Герою. Вічна пам'ять і слава захиснику України", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що кортеж із тілом Героя прибуде до села у неділю, 3 березня, орієнтовно о 12:00. Про чин похорону буде повідомлено додатково.

Раніше "Телеграф" писав, що український тренер Павло Комишанченко загинув під Авдіївкою.

Теги:
#Війна #Загибель #ЗСУ