Понад рік вважався зниклим безвісти: на фронті загинув молодий військовий з Тернопільщини

Тіло бійця нарешті повернеться на рідну землю

На фронті щодня гинуть українські захисники. Цього разу сумна новина прийшла до Тернопільської області.

Як повідомили у Козівській селищній раді, 27 грудня 2022 року внаслідок вибухової травми, отриманої у районі села Червонопопівка Луганської області загинув захисник України родом з села Вівся Дорош Богдан Богданович. Йому було 23 роки.

Зазначається, що військовий зник безвісти в кінці грудня 2022 року. Тривалий час тривали його пошуки.

"На жаль, дива не сталося — військовослужбовець загинув. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Богдана. Низький уклін та вдячність нашому Герою. Вічна пам'ять і слава захиснику України", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що кортеж із тілом Героя прибуде до села у неділю, 3 березня, орієнтовно о 12:00. Про чин похорону буде повідомлено додатково.

Раніше "Телеграф" писав, що український тренер Павло Комишанченко загинув під Авдіївкою.