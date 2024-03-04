Звільняв Херсон і боровся за Бахмут: український герой загинув через місяць після свого дня народження

У січні чоловікові виповнився 31 рік

На Авдіївському напрямку, де точаться важкі бої з окупантами, загинув боєць Третьої штурмової бригади, старший сержант мінометного батальйону Максим Хомич із Калуша. 25 січня чоловікові лише виповнилося 31 рік.

Трагедія сталася 29 лютого. Разом із Максимом Хомичем загинув його командир. Про загибель воїна повідомив дядько Олександр Корпан, пише Pravda.

"Друзі, хай хороший, добрий спогад про Максима стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам’ять, племінничок. Герої не вмирають", — сказав Корпан.

Максим був на фронті з вересня 2022 року. Після проходження військово-лікарської комісії попросився до полку "Азов". Він був одним із тих, хто брав участь у звільненні Херсона та численних боях за Бахмут.

Як виявилося, разом із Максимом Хомичем загинув також його командир.

"Днями загинули наші побратими… Ульв та Арій. Втрата побратимів — це завжди дуже боляче", — сказали військові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у бою з російськими окупантами загинув громадський діяч із Києва Володимир Голубничий. Удома в нього залишилася дружина та троє дітей.