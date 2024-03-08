Життя обірвалося у день народження дружини: на фронті загинув військовий з Хмельниччини

Бійцю було 35 років

Щодня на фронті гинуть українські захисники. У Хмельницької області попрощалися із 35-річним воїном Сергієм Білим.

Як повідомили у Війтовецькій об’єднаній територіальній громаді, Сергій народився 20 грудня 1989 року в селі Писарівка. Навчався у Писарівській загальноосвітній школі, згодом продовжив навчання у Хмельницькому професійно-технічному училищі №4. У 2008 році, виконуючи свій громадянський обв’язок, проходив строкову службу в лавах Збройних сил України.

Також зазначається, що протягом трьох років він працював на машинобудівному заводі, останні роки, перед початком повномасштабного вторгнення, перебував за кордоном. У 2019 році Сергій одружився і у них із коханою дружиною Лілею народилася маленька донечка Соломійка.

"Серій був люблячим чоловіком, сином, онуком та братом, опорою та надією у родині. Він мав багато друзів, був надзвичайно позитивною людиною і душею компанії", – йдеться у повідомленні.

У липні 2022 року Сергія Білого мобілізували до лав Збройних сил України. У війську він був командиром відділення стрілецької роти 106 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Життя Сергія обірвалося на Херсонщині 1 березня 2024 року, у день народження коханої дружини.

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