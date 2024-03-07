Без батька залишились троє дітей: на фронті загинув депутат Полтавської облради

Бійцю було 38 років

Щодня на фронті гинуть українські захисники. Цього разу сумна новина прийшла в Полтавську область.

На війні з російськими окупантами загинув житель Миргорода Євген Юрійович Хоменко, 1986 року народження, повідомила пресслужба Миргородської міської ради. Зазначається, що він був командиром аеромобільного відділення та захищав територіальну цілісність України на території Луганської області. У воїна залишилися троє неповнолітніх дітей.

"Вірний військовий присязі оборонець загинув 1 березня 2024 року у бою за Батьківщину, виявивши мужність і стійкість. Миргородська міська рада висловлює щирі співчуття рідним і побратимам загиблого. Це непоправна втрата для всієї громади. Вічна пам’ять загиблому Герою, який віддав життя за Україну", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в боях з російськими окупантами загинув військовий із міста Нікополь Геннадій Севост’янов із позивним "Сева" Його життя обірвалося 26 лютого 2024 року поблизу н.п. Очеретине, Покровського району Донецької області.