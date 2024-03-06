Навіки закарбований на сторінках відомої книги: загинув гранатометник з позивним "Донецьк"

Книга "Карателі" вийшла ще 2018 року — у ній автор описав реальних людей, яких зустрів на війні та їхні історії

Українські герої щодня стають до лав небесного війська. На Полтавщині попрощалися з тридцятирічним старшим солдатом Сергієм Матвієнком. Він був гранатометником гірсько-штурмового взводу, а водночас і героєм книги Влада Якушева "Карателі" про звичайних українських громадян, які з 2014 року стали на захист своєї держави.

Знайомі Сергія згадують його як дуже добру та спокійну людину. Він завжди за всім спостерігав та намагався контролювати, щоб все було добре, проте ніколи не розслаблявся і був готовий йти до останнього. Про це пише "Суспільне. Полтава". Чоловік був з села Світлогірське Кобеляцької громади. У нього лишилася дружина та мама.

Сергій загинув захищаючи Роботине у Запорізькій області 26 лютого 2024 року. Причиною смерті військового став удар дроном. Автор "Карателів" Влад Якушев присвятив загиблому герою окремий допис: "Позивний "Донецьк" загинув захищаючи Роботіне. Ще один герой книги "Карателі" пішов на небо. "Нічні тіні" нас знову стало менше…"

Раніше Влад Якушев розповідав, що герой його книги з позивним "Донецьк" — кулеметник. Хлопець наполовину чеченець і прийшов на війну у 20 років. За словами автора — більшість героїв книги — реальні люди які обороняли Маріуполь та Мар'їнку у 2014-2016 роках. Назва книги походить від ярлика російської пропаганди, що намагаються навісити на українських військових, які стали на захист своєї держави.

Юнак з позивним "Донецьк" на фото в одній з перзентацій Якушева

Раніше "Телеграф" розповідав про загиблого українського захисника з Нікополя. Геннадій Севост'янов також боронив Україну ще за часів АТО. Під час повномасштабного вторгнення знову став до лав війська. Його родина опинилася в окупації — матір загинула, про батька та бабусю нічого невідомо.