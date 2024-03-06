Навеки запечатлен на страницах известной книги: погиб гранатометчик с позывным "Донецк"

Книга "Каратели" вышла еще в 2018 году — в ней автор описал реальных людей, которых встретил на войне и их истории

Украинские герои ежедневно становятся в ряды небесного войска. В Полтавской области простились с тридцатилетним старшим солдатом Сергеем Матвиенко. Он был гранатометчиком горно-штурмового взвода, а вместе с тем и героем книги Влада Якушева "Каратели" об обычных украинских гражданах, которые с 2014 года встали на защиту своего государства.

Знакомые Сергея вспоминают его как очень доброго и спокойного человека. Он всегда за всем наблюдал и пытался контролировать, чтобы все было хорошо, но никогда не расслаблялся и готов был идти к последнему. Об этом пишет "Суспильне. Полтава". Мужчина был из села Светлогорское Кобеляцкого общества. У него осталась жена и мама.

Сергей погиб, защищая Работино в Запорожской области 26 февраля 2024 года. Причиной смерти военного стал удар дроном. Автор "Карателей" Влад Якушев посвятил погибшему герою отдельное сообщение: "Позывной "Донецк" погиб защищая Работине. Еще один герой книги "Каратели" ушел на небо. "Ночные тени" нас опять стало меньше…"

Ранее Влад Якушев рассказывал, что герой его книги с позывным "Донецк" — пулеметчик. Парень наполовину чеченец и пришел на войну в 20 лет. По словам автора — большинство героев книги — реальные люди, которые обороняли Мариуполь и Марьинку в 2014-2016 годах. Название книги происходит от ярлыка российской пропаганды, который пытались навесить на украинских военных, вставших на защиту своего государства.

Молодой человек с позывным "Донецк" на фото в одной из перзентаций Якушева

Ранее "Телеграф" рассказывал о погибшем украинском защитнике из Никополя. Геннадий Севостянов также защищал Украину еще при АТО. Во время полномасштабного вторжения снова встал в ряды войска. Его семья оказалась в оккупации — мать погибла, об отце и бабушке ничего неизвестно.