Без отца остались трое детей: на фронте погиб депутат Полтавского облсовета

Бойцу было 38 лет

Каждый день на фронте гибнут украинские защитники. В этот раз печальная новость пришла в Полтавскую область.

На войне с российскими оккупантами погиб житель Миргорода Евгений Юрьевич Хоменко, 1986 года рождения, сообщила пресс-служба Миргородского городского совета. Он был командиром аэромобильного отделения и защищал территориальную целостность Украины на территории Луганской области. У воина остались трое несовершеннолетних детей.

"Верный военный присяге защитник погиб 1 марта 2024 года в бою за Родину, проявив мужество и стойкость. Миргородский городской совет выражает искренние соболезнования родным и собратьям погибшего. Это невосполнимая потеря для всего общества. Вечная память погибшему Герою, отдавшему жизнь за Украину", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в боях с российскими оккупантами погиб военный из города Никополь Геннадий Севостянов с позывным "Сева" Его жизнь оборвалась 26 февраля 2024 вблизи н.п. Очеретино, Покровского района Донецкой области.