Жизнь оборвалась в день рождения жены: на фронте погиб военный из Хмельницкой области

Бойцу было 35 лет

Каждый день на фронте гибнут украинские защитники. В Хмельницкой области простились с 35-летним воином Сергеем Белым.

Как сообщили в Войтовецкой объединенной территориальной общине, Сергей родился 20 декабря 1989 в селе Писаревка. Учился в Писаревской общеобразовательной школе, затем продолжил обучение в Хмельницком профессионально-техническом училище №4. В 2008 году, выполняя свой гражданский долг, проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил Украины.

Также отмечается, что в течение трех лет он работал на машиностроительном заводе, в в последние годы, перед началом полномасштабного вторжения, находился за границей. В 2019 году Сергей женился и у них с любимой женой Лилей родилась маленькая дочь Соломийка.

"Серий был любящим мужем, сыном, внуком и братом, опорой и надеждой в семье. У него было много друзей, был чрезвычайно положительным человеком и душой компании", – говорится в сообщении.

В июле 2022 года Сергей Белый был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. В армии он был командиром отделения стрелковой роты 106-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ. Жизнь Сергея оборвалась в Херсонской области 1 марта 2024 года, в день рождения любимой жены.

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