Полтора года считали пропавшим без вести: на фронте погиб военный из Закарпатья

Бойцу было 22 года

Каждый день на фронте гибнут украинские защитники. На этот раз печальная весть пришла в Закарпатскую область.

Как сообщили в Заречанской общине, официально подтверждена гибель жителя села Заречье Ивана Бориса. Его с августа 2022 года считали пропавшим без вести.

Отмечается, что Иван в марте 2022 добровольцем пошел защищать Родину. Служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Погиб во время наступательных действий вблизи населенных пунктов Нововознесенск и Мироновка Херсонской области.

"Выражаем искренние соболезнования родным погибшего защитника Украины! О времени и месте встречи погибшего Героя община будет сообщена дополнительно", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в боях с российскими оккупантами погиб военный из города Никополь Геннадий Севостянов с позывным "Сева". Его жизнь оборвалась 26 февраля 2024 года вблизи н.п. Очеретино Покровского района Донецкой области.