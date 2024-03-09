На щите: в боях против российских окупантов погиб известный журналист и доброволец

Родственники до последнего надеялись, что он жив

В боях с российскими террористами на фронте погиб журналист и общественный активист Дмитрий Синченко с позывным "Перун". С началом войны он присоединился к рядам Украинской добровольческой Армии и воевал на передовой.

Об этом сообщила супруга Дмитрия Елена Синченко вечером 8 марта в Facebook. Обстоятельства гибели Дмитрия неизвестны, о времени и дате прощания будет сообщено позже.

"Я бы не хотела писать этот пост. Никогда, ни при каких обстоятельствах. И сейчас не хочу. Но это легче, чем говорить каждому отдельно. А еще очень сложно писать о Диме в прошлом. У Дмитрия была одна большая любовь – Украина. Он мечтал о ее светлом будущем и пытался делать все, чтобы прийти к нему, как можно скорее. Он ею жил и за нее же отдал жизнь. Он был светлым, умным, искренним, принципиальным человеком", — написала она.

Синченко был политическим аналитиком, публицистом, журналистом-расследователем и активистом. Параллельно – представителем главного штаба Украинской добровольческой армии, корреспондентом журнала "Тиждень", председателем правления в Ассоциации политических наук. Родился в Кропивницком. В УДА попал после 2014 года, когда волонтерил для армии. Сам он говорил, что его любимая фраза – "Мы подпишем мир на развалинах Кремля".

Елена Синченко также написала несколько просьб, как можно почтить память погибшего украинского воина. Лучше всего сделать это донатом на волонтеров для армии, а также делая вещи, за которые Синченко боролся при жизни.

"Димка очень философски и особенно относился к жизни и смерти. Поэтому я очень прошу, чтобы ваша грусть была светлой. А знаете, как лучше почтить его память? Не берите и не давайте взяток. Боритесь за свои права. Живите по совести и по Конституции. Говорите на украинском, читайте украинское, слушайте украинское. Декоммунизируйте и дерусифицируйте себя и пространство вокруг себя. Поверьте, он будет радоваться, где бы ни был", – отметила она.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в боях с российскими оккупантами погиб военный из города Никополь Геннадий Севостянов с позывным "Сева". Его жизнь оборвалась 26 февраля 2024 года вблизи н.п. Очеретино Покровского района Донецкой области.