На щиті: в боях проти російських окупантів загинув відомий журналіст та доброволець

Родичі до останнього сподівалися, що він живий

В боях з російськими терористами на фронті загинув журналіст та громадський активіст Дмитро Сінченко із позивним "Перун". З початком війни він долучився до лав Української добровольчої Армії та воював на передовій.

Про це повідомила дружина Дмитра Олена Сінченко ввечері 8 березня у Facebook. Обставини загибелі Дмитра невідомі, про час та дату прощання буде повідомлено пізніше.

"Я б не хотіла писати цей пост. Ніколи, за жодних обставин. І зараз не хочу. Але це легше ніж говорити кожному окремо. А ще дуже складно писати про Діму у минулому часі. У Дмитра була одна велика любов – Україна. Він мріяв про її світле майбутнє і намагався робити все, щоб прийти до нього, як можна швидше. Він нею жив і за неї ж віддав життя. Він був світлою, розумною, щирою, принциповою людиною", – написала вона.

Сінченко був політичним аналітиком, публіцистом, журналістом-росзлідувачем та активістом. Паралельно – речником головного штабу Української добровольчої армії, кореспондентом журналу "Тиждень", головою правління в Асоціації політичних наук. Народився у Кропивницькому. До УДА потрапив після 2014 року, коли волонтерив для армії. Сам він казав, що його улюблена фраза – "Ми підпишемо мир на руїнах Кремля".

Олена Сінченко також написала кілька прохань, як можна вшанувати пам'ять загиблого українського воїна. Краще за все зробити це донатом на волонтерів для армії, а також – роблячи речі, за які Сінченко боровся за життя.

"Дімка дуже філософськи і особливо ставився до життя і смерті. Тому я дуже прошу, щоб ваш сум був світлим. А знаєте, як найкраще вшанувати його пам'ять? Не беріть і не давайте хабарів. Боріться за свої права. Живіть по совісті і по Конституції. Говоріть українською, читайте українське, слухайте українське. Декомунізуйте та дерусифікуйте себе і простір навколо себе. Повірте, він радітиме, де б не був", – відзначила вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в боях з російськими окупантами загинув військовий із міста Нікополь Геннадій Севост’янов із позивним "Сева" Його життя обірвалося 26 лютого 2024 року поблизу н.п. Очеретине Покровського району Донецької області.