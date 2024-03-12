Тупик на фронте хорош только для России: разведка США предупредила о неприятностях

Несмотря на огромные безвозвратные потери, россияне готовы продолжать войну.

Тупиковая ситуация на фронте сейчас помогает только российским террористам. Военная промышленность террористов наращивает производство широкого спектра ударных вооружений большой и средней деятельности, что в теории предоставит России возможность вести длительную войну высокой интенсивности.

Об этом сообщила разведка США в своем докладе об угрозах, существующих для Соединенных Штатов в 2024 году. Разведчики отмечают, что у российских террористов уже есть безвозвратные потери в размере более 300 тысяч единиц личного состава и тысячи единиц военной техники, но они настроены на продолжение войны.

Оккупанты продолжают сталкиваться с большим количеством других проблем. Не хватает мотивированного личного состава, а сдержать украинское контрнаступление летом 2023 года террористам удалось только с помощью плотных оборонительных позиций и минных заграждений.

"Со всем тем, эта тупиковая ситуация играет на руку военно-стратегическим преимуществам России и все больше склоняет ситуацию в пользу Москвы. Российская оборонная промышленность значительно наращивает производство широкого спектра ударных вооружений большой дальности, артиллерийских боеприпасов и других средств, которые позволят ей в случае потребности вести длительную войну высокой интенсивности", – говорится в докладе.

Кроме того, Россия пытается наступать, пользуясь неопределенностью в вопросе предоставления военной помощи Украине. Во время наступления россияне не считаются с потерями, пытаясь захватить больше территории.

Сейчас у России нет достаточно ресурсов для оккупации крупных городов Украины. Тем не менее они могут у нее появиться в случае масштабной мобилизации после переизбрания Владимира Путина на пост президента.

Детальнее читайте в материале "Телеграф": Потеря городов. Снарядный голод. НАТО в Украине: военный аналитик ответил на неудобные вопросы о войне.