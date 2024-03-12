Полювання на росіян триває: у ВМСУ назвали пріоритетні цілі на морі

Останнім часом росіяни демонструють у Чорному морі нульову активність

Україна здатна завдати удару по будь-якому російському кораблю в Чорному морі, оскільки ініціатива зараз перебуває у її руках. Військові вже мають список потенційних цілей для знищення, однак деякі кораблі знаходяться у пріоритеті на потоплення.

Про це сказав спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі 24 каналу. За його словами, у Чорноморському флоті ще залишилися кораблі, які становлять загрозу.

"Звичайно, є пріоритетні цілі. Насамперед це носії крилатих ракет, яких у них десяток у складі. Є інші серйозні одиниці — це ракетні катери, і патрульні, всілякі фрегати, корвети. Тобто насправді там перелік ще досить суттєвий", – сказав він.

Плетенчук додав, що останнім часом росіяни демонструють фактично нульову активність у Чорному морі. Скоріше за все, після нещодавньої вже чергової втрати корабля росіяни шукають новий алгоритм використання залишків флоту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 5 березня в Криму було знищено російський корабель "Сергій Котов". Незабаром у ГУР МО підтвердили інформацію та заявили про свою причетність до цієї успішної операції. Пізніше стало відомо, що внаслідок події загиблих 7, постраждалих — 27. До речі, відремонтувати цей корабель вже не вдасться.

Після успішної операції із затоплення сучасного російського корабля "Сергій Котів" у Криму пропагандисти радять евакуювати залишки Чорноморського флоту. При цьому росіяни визнають, що Сили оборони перевершують їх на морі.

Українські військові знищили третину із 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ. Також чимало суден було пошкоджено. Однак у строю ще залишаються великі десантні кораблі у кількості 5 одиниць.