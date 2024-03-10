Програв морський бій? У РФ звільнили командувача всім флотом — росЗМІ

Військові країни-агресора поки що відмовляються коментувати чутки

У Росії, ймовірно, звільнили голову ВМФ Адмірала Євменова, який зазнав в Україні серйозних поразок. Йому вже навіть знайшли наступника.

Про це повідомляють РосЗМІ. За даними джерел "Фонтанки", ВМФ РФ зараз командує адмірал Олександр Моісеєв, який тимчасово виконує обов’язки. Він раніше командував Північним флотом РФ. Очікується, що найближчим часом Моісеєв може позбутися приставки т.в.о.

Зазначається, що Євменов поки що значиться на сайті Міноборони головнокомандувачем, але "в Адміралтействі думка однозначна — до свого кабінету він уже не повернеться". Військові країни-агресора поки що відмовляються коментувати чутки, не підтверджуючи, але й не спростовуючи їх.

Про заміну головкома ВМФ РФ також пишуть і анонімні Telegram-канали. Вони стверджують, що "чутки про таке кадрове рішення ходили вже давно, особливо на тлі недавнього зняття зі своєї посади командувача Чорноморського флоту Соколова".

Наголошується, що причиною таких кадрових рішень у Кремлі є повний параліч керівництва флоту, яке "не в змозі як забезпечити корабельний склад достатнім захистом від нових загроз, так і змінити підходи до тактики застосування".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 5 березня в Криму було знищено російський корабель "Сергій Котов". Незабаром у ГУР МО підтвердили інформацію та заявили про свою причетність до цієї успішної операції. Пізніше стало відомо, що внаслідок події загиблих 7, постраждалих — 27. До речі, полагодити цей корабель вже не вдасться.